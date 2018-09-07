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Fascia Astori, la Lega apre: "Pronti a riflettere". Potrebbero indossarla tutte le squadre

Su La Gazzetta di questa mattina si torna a parlare del caso che riguarda la fascia di capitano della Fiorentina in ricordo di Astori. E le cose potrebbero cambiare rispetto a quanto imponga il regola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2018 09:26
Fascia Astori, la Lega apre: "Pronti a riflettere". Potrebbero indossarla tutte le squadre - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Su La Gazzetta di questa mattina si torna a parlare del caso che riguarda la fascia di capitano della Fiorentina in ricordo di Astori. E le cose potrebbero cambiare rispetto a quanto imponga il regolamento. È presto, e perfino fuori luogo, ipotizzare che ci sarà una deroga». Questa possibilità non è esclusa, ma non è ancora sul tavolo. Per il momento, e in attesa che la questione venga discussa dall’assemblea di mercoledì, da via Rosellini parlano solo di «disponibilità a riflettere sull’eccezionalità del caso Astori». Ma è già tanto, per la Fiorentina e i suoi tifosi, che la Lega di A abbia aperto il primo spiraglio su una vicenda che fa discutere da giorni una città intera.

Si parla quindi delle possibili soluzioni per riuscire a ricordare Davide e non andare contro al regolamento. Tra le ipotesi c’è la possibilità di consentire al capitano viola in indossare due fasce, come fa Sergio Ramos in Champions: sotto, quella in ricordo di Astori; sopra, quella ufficiale della Lega. Oppure, si potrebbe concedere alla Fiorentina di stampare sulla maglia un piccolo numero 13, in modo che il ricordo sia esteso a tutta la squadra. Ma c’è anche la possibilità che le altre 19 società di A votino per fare indossare a tutti i capitani di A la fascia-ricordo di Astori.Sarebbe la soluzione più bella e, oltretutto, non ci sarebbe bisogno di aggirare il regolamento che prevede l’utilizzo di un’unica fascia ma non chiarisce cosa debba esserci scritto.

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