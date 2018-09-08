Bernardeschi: "La fascia di Astori è un monumento, sto dalla parte della Fiorentina"
Sulla questione fascia da capitano, ha parlato l'ex viola Federico Bernardeschi all’agenzia di stampa Italpress dopo la partita contro la Polonia finita 1-1: "Io sto con i ragazzi della Fiorentina pe...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 11:29
Sulla questione fascia da capitano, ha parlato l'ex viola Federico Bernardeschi all’agenzia di stampa Italpress dopo la partita contro la Polonia finita 1-1: "Io sto con i ragazzi della Fiorentina perché quella credo che sia un monumento, non una fascia".