“Se il titolo non si assegna – ha detto Damiano Tommasi, presidente dell’AIC al settimanale Chi in un’intervista domani in edicola – non è un dramma a differenza di tutti i morti ed i malati che questo virus sta facendo. I titoli vanno assegnati se ci sono le giuste condizioni. Penso che gi sia una previsione ottimistica quella di riprendere le competizioni senza il pubblico, va garantita la sicurezza di tutti”.