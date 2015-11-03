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Notizie Campionati Fiorentina

Gravina: "Per gli scienziati il calcio dovrebbe riprendere nella primavera del 2021"

29 aprile 2020 00:16

UEFA, il piano per la ripartenza del calcio: finire i campionati entro il 31 luglio poi le Coppe

22 aprile 2020 21:56

Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"

21 aprile 2020 19:27

Gravina: "Finire i campionati a settembre o ottobre? È un'ipotesi, così come ripartire il 17 maggio"

05 aprile 2020 20:16

Tommasi: "I calciatori vogliono aiutare le società. Per finire la Serie A serviranno minimo 45 giorni"

03 aprile 2020 16:02

L'anticipazione della KNVB sulla riunione UEFA: i campionati dovranno finire entro il 3 agosto

01 aprile 2020 18:54

Serie A: ipotesi scadenza contratti il 15 luglio, la ripresa del campionato massimo il 9 maggio

16 marzo 2020 18:19

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