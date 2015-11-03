Notizie Campionati Fiorentina

Gravina: "Per gli scienziati il calcio dovrebbe riprendere nella primavera del 2021"
29 aprile 2020 00:16
UEFA, il piano per la ripartenza del calcio: finire i campionati entro il 31 luglio poi le Coppe
22 aprile 2020 21:56
Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"
21 aprile 2020 19:27
Gravina: "Finire i campionati a settembre o ottobre? È un'ipotesi, così come ripartire il 17 maggio"
05 aprile 2020 20:16
Tommasi: "I calciatori vogliono aiutare le società. Per finire la Serie A serviranno minimo 45 giorni"
03 aprile 2020 16:02
L'anticipazione della KNVB sulla riunione UEFA: i campionati dovranno finire entro il 3 agosto
01 aprile 2020 18:54
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