Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta: “Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripide e il rischio alla terza curva di mettere il piede a terra esiste… Le decisioni del Governo in merito agli allenamenti? Non sono d’accordo, non troviamo un senso. Non sto parlando solo della ripresa della stagione appesa a un filo ma della possibilità per i calciatori di allenarsi individualmente in vere strutture. Parliamo di salute degli atleti, questa norma rischia di produrre un aggravamento e non il contenimento del rischio. Per il giocatore il ritorno alla giusta forma atletica dopo questo stop obbligato è un passaggio necessario e utile per non rischiare infortuni e per essere pronti per iniziare il 18 maggio gli allenamenti in gruppo”.