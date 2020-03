Queste le parole rilasciate a Lady Radio dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella: “Sto bene, sono in quarantena fino a venerdì, non ho alcun sintomo. Tommasi, presidente dell’AIC venne insultato ma aveva previsto questa situazione intorno ai calciatori. Mi fa piacere che la Fiorentina, squadra della nostra città sia stata una delle prime società a sospendere gli allenamenti ed a tutelare i propri calciatori. Ho sentito al telefono Commisso e anche Diego Della Valle, mi hanno dato segnali d’attenzione, preoccupazione e sensibilità per la situazione della nostra città, da questi gesti si capisce il livello di determinate persone”.