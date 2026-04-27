Corriere dello Sport: “Dino Tommasi sarà il designatore arbitrale ad interim fino a fine campionato”

50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Rocchi

Dino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino al termine di questo campionato. Questo è quanto appreso dall'agenzia ANSA in ambienti dell'AlA. 50 anni, di Bassano del Grappa, Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per "concorso in frode sportiva". Lo riporta il Corriere dello Sport.