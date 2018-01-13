Figc, Lotito alla carica: "Ho 12 club che stanno dalla mia parte. Tommasi? Ci vediamo alle urne"
"Ho 12 club dalla mia parte. Se ho la maggioranza? Certo che ho la maggioranza". Così il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, parlando con alcuni cronisti a margine dell'assemblea straor...
"Ho 12 club dalla mia parte. Se ho la maggioranza? Certo che ho la maggioranza". Così il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, parlando con alcuni cronisti a margine dell'assemblea straordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti che ha indicato Cosimo Sibilia come candidato presidente alle prossime elezioni federali del 29 gennaio. Lotito, presente all'assemblea da uditore, si è anche intrattenuto in un breve dialogo con Damiano Tommasi: "allora ci vediamo alle urne?", ha domandato il n.1 dell Aic e candidato alla presidenza Figc a Lotito, che ha annuito positivamente. "Io non mi sono candidato, mi hanno indicato. Mi candido solo se ci sono le condizioni", ha quindi aggiunto il presidente biancoceleste.
Fonte: Ansa