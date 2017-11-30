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Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."

Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corsport, all'interno della quale ha anche parlato di Nazionale: "Voglio Damiano Tommasi al vertice della Figc - ha detto - perché è un amico e un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 17:01
Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..." - Berlin, GERMANY: Italian midfielder Francesco Totti carries the World Cup trophy after the World Cup 2006 final football game Italy vs.France, 09 July 2006 at Berlin stadium. Italy won the World Cup final on penalties Sunday after a dramatic final
Berlin, GERMANY: Italian midfielder Francesco Totti carries the World Cup trophy after the World Cup 2006 final football game Italy vs.France, 09 July 2006 at Berlin stadium. Italy won the World Cup final on penalties Sunday after a dramatic final
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Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corsport, all'interno della quale ha anche parlato di Nazionale: "Voglio Damiano Tommasi al vertice della Figc - ha detto - perché è un amico e una persona pulita, trasparente. Con lui all'estero fai bella figura. Il tecnico? Dico Vincenzo Montella, così rifaccio la Roma dello scudetto".

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