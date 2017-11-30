Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."
Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corsport, all'interno della quale ha anche parlato di Nazionale: "Voglio Damiano Tommasi al vertice della Figc - ha detto - perché è un amico e un...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 17:01
Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corsport, all'interno della quale ha anche parlato di Nazionale: "Voglio Damiano Tommasi al vertice della Figc - ha detto - perché è un amico e una persona pulita, trasparente. Con lui all'estero fai bella figura. Il tecnico? Dico Vincenzo Montella, così rifaccio la Roma dello scudetto".