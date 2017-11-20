TAVECCHIO SI E' DIMESSO: LETTERA DI ADDIO, LASCIA UN'ITALIA DA RICOSTRUIRE DALLE FONDAMENTA

Carlo Tavecchio non è più il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo aver letto un discorso d'addio, l'ex numero uno di via Allegri ha abbandonato il Consiglio Federale e rassegnato...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2017 12:38

Condividi