Ventura: “Chiesa si sta ritagliando uno spazio importante, lo seguo con attenzione”

Il commisario tencnico della nazionale italiana Giampiero Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, nel corso della quale ha affrontanto un tema a lui molto caro, ossia quello dei giovani (con un occhio di riguardo per la Fiorentina).

“Il mio vantaggio è avere un gruppo di giocatori come Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci e De Rossi. Quando entrano in campo se avvertissero gli altri: ‘Ci si allena così’. La squadra sta rinascendo dai giovani, io sono eccitato: andare in Russia sarà un’impresa ma poi…”.

Prosegue proprio sui giovani: “Stiamo continuando a seguire il primo gruppo di giocatori convocati ma anche le novità che emergono come ad esempio Chiesa e Spinazzola che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante in questo campionato. Avremo modo di vedere anche Berardi. A maggio farò una o due amichevoli: la teoria non è sufficiente, serve anche la pratica per essere certi che un giocatore è pronto per far parte del gruppo”.

Spende alcune parole anche sugli attaccanti del presente e del futuro: “Quale centravanti oltre Belotti? Oltre a quelli che fanno già parte del gruppo, Petagna, ma deve migliorare la sua visione della porta”.

E conclude con un pensiero su De Rossi: “De Rossi? E’ ancora un perno del gruppo e ha capito che per rimanere ad alti livelli deve allenarsi bene”.