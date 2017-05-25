Ventura convoca Chiesa per l'amichevole contro San Marino. Tutte le scelte del ct
Al termine della prima stagione fra i grandi arriva il giusto premio per Federico Chiesa
In vista dell'amichevole contro la nazionale di San Marino, in programma per mercoledì 31 maggio allo stadio "Castellani" di Empoli, il commissario tecnico Giampiero Ventura ha diramato la lista dei convocati ufficiali. Tanti volti nuovi ed il più noto è senza dubbio quello di Federico Chiesa che, al termine della sua stagione d'esordio fra i grandi, vede premiato il suo lavoro con la prestigiosa chiamata in nazionale maggiore. Di seguito tutte le scelte del ct.
Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese).
Difensori: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone)
Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)
Esterni: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna).
Attaccanti: Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).