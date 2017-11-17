Parla Ventura: "Le sconfitte non hanno una sola verità. Bisognerà rispondere a tante domande per ripartire..."

"Le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità". Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha voluto dare l'addio ai tifosi della nazionale con una lunga dichiara...

"Le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità". Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha voluto dare l'addio ai tifosi della nazionale con una lunga dichiarazione all'Ansa nella quale all'amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale aggiunge qualche venatura polemica. Ma, ci tiene a far sapere, "sarò il primo tifoso: al mio successore auguro di riportare l'Italia dove merita". L'ex ct ha voluto ringraziare i giocatori, esprimere il dispiacere per la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, ma nemmeno una parola per spiegare e giustificare le mancate dimissioni e il licenziamento che gli garantisce gli 800 mila euro di stipendi dovuti fino a luglio.

"Sono stati, e sono, giorni difficili - afferma Ventura - e di profondo dispiacere: provo una sensazione di incompiutezza dal momento in cui non ho raggiunto il traguardo dei Mondiali. Guidare la Nazionale mi ha trasmesso senso di appartenenza ed orgoglio mai provati prima perché non ci può essere niente di più grande. Ho lavorato con tutto me stesso, con serietà e professionalità: non sono riuscito là dove ero convinto di farcela alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterò mai di ringraziare".

E ancora: "Ho lavorato anche per preparare i più giovani al grande salto che potevano, e possono, ancora fare in modo da arricchire tutto il nostro movimento. Nel calcio, le vittorie sono sempre il prodotto del merito di tanti. Allo stesso tempo le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità: nel momento dell'insuccesso bisogna dare risposte ad una lunga serie di interrogativi". "Ora - la conclusione dell'ex ct - nel momento della ripartenza sarò il primo tifoso: al mio successore auguro di riportare l'Italia dove merita".

Repubblica.it