Dov'è finito Ventura? L'ex Ct azzurro è a Zanzibar, non vuole incontrare gli italiani

Una vacanza al mare a Zanzibar dopo la disfatta mondiale e l’esonero. Dopo il ko della Nazionale Gian Pietro Ventura era tornato a Bari dalla moglie e poi sembrava «sparito». Il «Messaggero» l’ha rint...

Una vacanza al mare a Zanzibar dopo la disfatta mondiale e l’esonero. Dopo il ko della Nazionale Gian Pietro Ventura era tornato a Bari dalla moglie e poi sembrava «sparito». Il «Messaggero» l’ha rintracciato in vacanza, in Africa. E ne pubblica la foto in acqua.

Immerso nel mare, occhiali scuri, due giovani africani accanto a lui: «In un villaggio turistico tra bagni e sole - si legge - evita di incontrare altri italiani e parlare del flop, aspettando una chiamata» riporta il quotidiano. «Le sconfitte non si possono spiegare con una sola verità» aveva detto il ct azzurro all’indomani del disastro dell’eliminazione dai Mondiali e dopo l’esonero. In aereo, dopo l’eliminazione, alle «Iene» aveva rilasciato le uniche dichiarazioni prima del comunicato del congedo definitivo. Poi più nulla, niente foto, niente interviste. Prima di adesso.

Corriere.it