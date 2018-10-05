Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa
Ultima chiamata per Lorenzo D’Anna. Se il Chievo non dovesse svoltare, lasciando così ancora vacante la casella punti in classifica, potrebbe verificarsi un cambio di allenatore. Giuseppe Iachini e Gi...
Ultima chiamata per Lorenzo D’Anna. Se il Chievo non dovesse svoltare, lasciando così ancora vacante la casella punti in classifica, potrebbe verificarsi un cambio di allenatore. Giuseppe Iachini e Giampiero Ventura le idee se dovesse saltare D’Anna. Il primo è già stato in gialloblù e sarebbe un ritorno; il secondo ha voglia di rilanciarsi dopo la brutta esperienza in Nazionale e a lui pensa anche il Frosinone. Riflessioni in casa Chievo, a caccia della svolta. Iachini e Ventura i nomi individuati in caso di cambio di allenatore...
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