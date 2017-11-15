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Feltri: "Non lapidate Ventura, merita solo il licenziamento. Ora bisogna pensare al futuro"

Vittorio Feltri, sulle pagine del quotidiano Libero di cui è direttore, esprime lassa opinione in merito alla questione dell'attuale commissario tecnico della nazionale italiana: "Non lapidate Giampie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 11:47
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Vittorio Feltri, sulle pagine del quotidiano Libero di cui è direttore, esprime lassa opinione in merito alla questione dell'attuale commissario tecnico della nazionale italiana: "Non lapidate Giampiero Ventura, merita soltanto di essere licenziato. Non serve recriminare a posteriori, bisogna pensare al futuro evitando di perpetuare gli sbagli che hanno determinato lo sfascio su cui piangiamo in milioni".

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