Ventura snobba ancora Federico Chiesa per la nazionale. Ecco i convocati, capitan Astori c'è

Si giocherà venerdì 10 in Svezia l'andata del play-off, ma la missione Russia 2018 è già cominciata per l'Italia di Ventura. Il CT azzurro ha appena diramato la lista dei 27 convocati per la doppia sf...

Si giocherà venerdì 10 in Svezia l'andata del play-off, ma la missione Russia 2018 è già cominciata per l'Italia di Ventura. Il CT azzurro ha appena diramato la lista dei 27 convocati per la doppia sfida agli svedesi (ritorno lunedì 13 a San Siro). Ecco l'elenco completo, con le novità Jorginho e Zaza.

Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin;

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D'Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta;

Centrocampisti: Bernardeschi, Candreva, De Rossi, El Shaarawy, Florenzi, Gagliardini, Insigne, Jorginho, Parolo, Verratti;

Attaccanti: Belotti, Eder, Gabbiadini, Immobile, Zaza.

Gianlucadimarzio.com