De Rossi: "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" e indica Insigne

Cos'è successo tra Daniele De Rossi e Giampiero Ventura? Chiamato a poter entrare di corsa, il centrocampista azzurro in panchina l'ha presa male indicando con occhi e dita il compagno Lorenzo Insigne...

Cos'è successo tra Daniele De Rossi e Giampiero Ventura? Chiamato a poter entrare di corsa, il centrocampista azzurro in panchina l'ha presa male indicando con occhi e dita il compagno Lorenzo Insigne come cambio giusto da fare. "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" indicando ripetutamente Insigne. Qui nasce l'alta tensione con il Ct che è il grande accusato di questo disastro della Nazionale.