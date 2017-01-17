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Ventura: "Chiesa? Lo convoco per il prossimo stage della nazionale"

Il tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato a margine della Hall of fame della Figc a Palazzo Vecchio. "Chiesa? Me lo avevano già segnalato, se continua così farà uno stage. Al prossimo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2017 14:39
Ventura: "Chiesa? Lo convoco per il prossimo stage della nazionale" -
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Il tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato a margine della Hall of fame della Figc a Palazzo Vecchio. "Chiesa? Me lo avevano già segnalato, se continua così farà uno stage. Al prossimo appuntamento, se non succede niente, sarà convocato. L'ho visto di persona e devo dire che è stata una piacevole sorpresa".

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