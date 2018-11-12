Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"

"Non fate come Ventura". L'attaccante e bandiera clivense Sergio Pellissier con un post sul suo profilo personale di Instagram, spara una bordata all'indirizzo del dimissionario Gian Piero Ventura: "I...

"Non fate come Ventura". L'attaccante e bandiera clivense Sergio Pellissier con un post sul suo profilo personale di Instagram, spara una bordata all'indirizzo del dimissionario Gian Piero Ventura: "In 22 stagioni mai vista una cosa simile. Se ne voleva andare già dall'inizio". Poi carica il suo Chievo: "Non si può ottenere qualcosa nella vita senza lottare non ci sarebbe gusto no? Ripartiamo ancora da zero e questa volta saremo ancora più forti. Mai mollare fino alla fine". Questo il post sul suo profilo Instagram.