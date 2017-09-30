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Convocati Italia, Ventura ignora Chiesa e chiama Verdi del Bologna. Astori c'è. La lista completa

Il ct italiano Ventura chiama anche Bernardeschi fino ad ora mai utilizzato con la Juventus. Ecco la lista completa per le partite di qualificazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 15:54
Convocati Italia, Ventura ignora Chiesa e chiama Verdi del Bologna. Astori c'è. La lista completa -
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I convocati di Giampiero Ventura per le partite contro Macedonia e Albania

Portieri Buffon, Donnarumma, Perin

Difensori Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D'Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta

Centrocampisti Bernardeschi, Candreva, De Rossi, Parolo, Pellegrini, Verdi, Verratti

Attaccanti Belotti, Eder, El Shaarawy, Gabbiadini, Immobile, Insigne

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