Convocati Italia, Ventura ignora Chiesa e chiama Verdi del Bologna. Astori c'è. La lista completa
Il ct italiano Ventura chiama anche Bernardeschi fino ad ora mai utilizzato con la Juventus. Ecco la lista completa per le partite di qualificazione
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 15:54
I convocati di Giampiero Ventura per le partite contro Macedonia e Albania
Portieri Buffon, Donnarumma, Perin
Difensori Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D'Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta
Centrocampisti Bernardeschi, Candreva, De Rossi, Parolo, Pellegrini, Verdi, Verratti
Attaccanti Belotti, Eder, El Shaarawy, Gabbiadini, Immobile, Insigne