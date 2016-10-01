Nazionale, ecco i convocati di Ventura. Ci sono Astori e Bernardeschi, c'è anche Sansone del Villareal

Il ct azzurro chiama i viola Davide Astori e Federico Bernardeschi, senza tralasciare le sorprese

Roma, 1 ottobre 2016 - Giampiero Ventura diffonde la lista dei convocati della nazionale di calcio in vista della doppia sfida dei gironi di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 con Spagna e Macedonia. Il ct lascia fuori Mario Balotelli, nonostante l'ottima partenza dell'ex rossonero nella Ligue 1, e non ripesca neppure Simone Zaza. C'è comunque qualche sorpresa nella lista dei 26: rientrano in azzurro Criscito, Darmian e Perin, oltre a Nicola Sansone. Per il resto confermato il gruppo delle prime partite con Ventura in panchina.

Questo l'elenco completo dei 26 giocatori convocati.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter), Domenico Criscito (Zenit S. Pietroburgo), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele De Rossi (Roma), Mattia De Sciglio (Milan), Alessandro Florenzi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Graziano Pellé (Shandong Luneng), Nicola Sansone (Villareal).