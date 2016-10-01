Thriller Astori: Ventura lo chiama, ma lunedì ha gli accertamenti

Il centrale è reduce da un fastidio muscolare al soleo

Il ct Ventura ha convocato anche Davide Astori in vista del doppio impegno contro Macedonia e Spagna, anche se il difensore è reduce da un problema muscolare al soleo, al punto che il centrale resta in forte dubbio per la gara di domani contro il Toro. Ma c'è di più: secondo Radio Bruno, infatti, il centrale verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici lunedì, per verificare le sue condizioni. La Fiorentina di sicuro non vuole rischiare nulla, anche se il ragazzo intende rispondere alla chiamata azzurra.