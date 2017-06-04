Ventura: "Quest'anno la Juventus ha perso meritatamente contro la Fiorentina a Firenze, proprio dopo quella partita.."

Buffon, Chiellini e Bonucci sono i punti di riferimento qui per tutti. Adesso devono ripartire, come dopo Firenze.." così Ventura da Coverciano

Direttamente da Coverciano il commissario tecnico azzurro Giampiero Ventura ha parlato alla stampa anche e soprattutto della Juventus: "Loro sono la spina dorsale di questa nazionale. Buffon, Bonucci e Chiellini, che ho visto poco per infortunio, sono i punti di riferimento qui per tutti. La loro professionalità e la voglia li faranno arrivare qui con la rabbia in corpo, è il lato positivo della negatività del momento. Ricordo la partita persa dalla Juve con la Fiorentina al Franchi. Ero presente allo stadio pee quella partita che la Fiorentina vinse meritatamente. Ecco dopo quella partita si disse che la Juve era finita, ma proprio dopo quella partita che la Juventus diede la svolta positivamente" conclude Giampiero Ventura.