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Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari

Giampiero Ventura torna al 4-2-4 per la gara di questa sera contro l'Albania. Il ct, che lascia ancora una volta fuori Davide Astori, sceglie Buffon in porta, Darmian, Bonucci, Chiellini e Spinazzola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 14:08
Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari -
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Giampiero Ventura torna al 4-2-4 per la gara di questa sera contro l'Albania. Il ct, che lascia ancora una volta fuori Davide Astori, sceglie Buffon in porta, Darmian, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa; Gagliardini e Parolo saranno i due mediani; Candreva, Immobile, Eder e Insigne per l'attacco.

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