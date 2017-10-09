Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari

Giampiero Ventura torna al 4-2-4 per la gara di questa sera contro l'Albania. Il ct, che lascia ancora una volta fuori Davide Astori, sceglie Buffon in porta, Darmian, Bonucci, Chiellini e Spinazzola...

Giampiero Ventura torna al 4-2-4 per la gara di questa sera contro l'Albania. Il ct, che lascia ancora una volta fuori Davide Astori, sceglie Buffon in porta, Darmian, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa; Gagliardini e Parolo saranno i due mediani; Candreva, Immobile, Eder e Insigne per l'attacco.