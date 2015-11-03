Notizie Albania Fiorentina

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Nazionale: Calafiori è il nuovo Maldini? A Bologna, e non solo, lo pensano..seriamente

16 giugno 2024 23:03

Italia-Albania è stata vista da quasi 11 milioni di spettatori: share pari al 55% per l'esordio di Spalletti agli Europei tedeschi

16 giugno 2024 13:50

Chiesa mette in moto l'Italia, devastante sulla destra, premiato come migliore in campo

15 giugno 2024 23:47

Spalletti bacchetta in diretta la giornalista: "Non devi parlare in questo modo, il singolo non conta"

15 giugno 2024 23:16

Europeo 2024: Italia avvio shock, poi comanda il gioco e supera un'Albania rinunciataria

15 giugno 2024 23:12

Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

02 dicembre 2023 19:05

Tre anni per lo stadio, Casamonti: "Sia da lezione per Firenze. Volevamo ristrutturare il Franchi, ma ci hanno detto no"

18 novembre 2019 10:04

Il nuovo stadio della Fiorentina? L'assaggio arriva da Tirana, lo stadio ideato da Casamonti che lo farà anche a Firenze

18 novembre 2019 09:07

Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari

09 ottobre 2017 14:08

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