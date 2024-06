Chiesa mette in moto l’Italia, devastante sulla destra, premiato come migliore in campo

Il giocatore della Juventus ed ex Fiorentina Federico Chiesa premiato come MVP di Italia-Albania ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports nell’immediato dopogara:

“Siamo partiti come la finale scorsa con l’Inghilterra ma come contro di loro abbiamo dominato con il gioco. ll gol ci ha dato una scossa. Il mister vuole tenere il nostro gioco alto e dobbiamo migliorare ma come inizio ci siamo. Adesso abbiamo la Spagna che è una signora squadra. La partenza è stata shock ma positivo è stato il finale. Abbiamo fatto quello che proviamo in allenamento, dobbiamo essere però più cinici davanti al portiere. In questi grandi tornei ti può andare male, il risultato ci sta stretto. Ho preso una botta alla schiena ma è tutto a posto. Il mister mi aveva chiesto disponibilità di giocare a destra e lo scorso Europeo ho sempre giocato lì. Mi trovo bene in quella posizione”

