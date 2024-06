Europeo 2024: Italia avvio shock, poi comanda il gioco e supera un’Albania rinunciataria

Buona la prima. In un Westfalenstadion molto poco azzurro l’Italia batte in rimonta l’Albania e aggancia la Spagna in vetta al Gruppo B. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: l’Europeo della Nazionale di Spalletti nasce sotto una buona stella. A proposito di stelle, brilla quella di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter rischiava di non esserci, invece, dopo aver recuperato in extremis, ha anche segnato un gol meraviglioso. Nonostante il gol a freddo di Bajrami, l’Italia non si è affatto scomposta. Gioco, ritmo, giro palla, verticalizzazioni, consapevolezza: c’è il marchio di Spalletti sulla rimonta azzurra all’esordio Europeo.

Il Tabellino

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (82′ Darmian); Jorginho, Barella (92′ Folorunsho); Chiesa (76′ Cambiaso), Frattesi, Pellegrini (76′ Cristante); Scamacca (82′ Retegui). A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Bellanova, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy. Ct. Spalletti

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, A. Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (87′ Muci); Asani (68′ Hoxha), Broja (76′ Manaj), Seferi (69′ Laci). A disposizione: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Gjasula, Mihaj, M. Berisha, Ismaijli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji. Ct. Sylvinho

Arbitro: Felix Zwayer (Ger)

Ammoniti: Pellegrini, Calafiori, Broja, Hoxha

Marcatori: 1′ Bajrami, 10′ Bastoni, 16′ Barella

Lo riporta sport.virgilio.it

Italia, gli 11 scelti da Spalletti per l’Albania: Calafiori in difesa, in mezzo c’è Barella, Scamacca in attacco