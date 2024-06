Italia-Albania è stata vista da quasi 11 milioni di spettatori: share pari al 55% per l’esordio di Spalletti agli Europei tedeschi

L’Italia non delude: porta a casa la prima vittoria e conquista il pubblico. L’esordio della Nazionale italiana di calcio agli Europei contro l’Albania ha incollato davanti alla tv 10 milioni e 386 mila telespettatori, con un incredibile 55,7% di share. Vale a dire che oltre la metà degli italiani che ieri sera hanno acceso la tv, lo hanno fatto per sintonizzarsi sulla partita. Numeri importanti, ma leggermente inferiori rispetto agli ascolti record ottenuti 3 anni fa, durante gli Europei del 2021: allora il debutto dell’Italia contro la Turchia registrò quasi 13 milioni di telespettatori ma con il 50,7% di share. Si tratta del dato più basso delle ultime edizioni degli Europei per quanto riguarda l’esordio, infatti col Belgio nel 2016 furono più di 15 milioni e 14 con la Spagna nel 2012.