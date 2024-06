Il Corriere dello Sport riporta: “Ikoné ai saluti, la Fiorentina vuole monetizzare dalla sua cessione il più possibile”

Tra la Fiorentina ed Ikoné non è mai stato vero amore, l’esterno non è mai riuscito con costanza a far vedere le sue qualità. Anzi, le prestazioni deludenti sono state tante con pochi squilli. Il nuovo allenatore Raffaele Palladino ha già deciso che non ha bisogno di lui e la Fiorentina lo ha messo sul mercato come esubero. Una storia curiosa con quello che doveva essere il colpo preso al posto di Berardi ma che si è rivelato un flop. Adesso sembra che la Roma di De Rossi voglia farsi avanti per accaparrarselo con la Fiorentina che lo farebbe partire con piacere per una cifra intorno ai 10 milioni valore attuale del cartellino.

Fonte: Il Corriere dello Sport