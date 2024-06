Chisoli: “Italiano puntava su Vlahovic, Odriozola e Torreira ma poi non li ha più avuti, diventa difficile fare bene”

L’ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato al Resto del Carlino di Vincenzo Italiano, ormai ex viola e tecnico del Bologna, per commentare la fine del suo matrimonio con la Fiorentina ed il passaggio ai rossoblù al posto di Thiago Motta: “Italiano è un grande allenatore, ha sempre fatto bene ovunque, porta valore e conosce il calcio. La Fiorentina rischiava la B poi l’ha presa lui e ha regalato tante gioie ai fiorentini. L’ha portata sempre in Europa ed in fondo a tutte le competizioni, adesso ha fatto un ulteriore scalino andando al Bologna. A Bologna trova una grande società con Sartori che è il migliore per modo di fare ed intelligenza calcistica. I due avranno un grande feeling perché sono entrambi diretti ed intelligenti. A Firenze voleva puntare su Vlahovic, Odriozola e Torreira ma glieli hanno venduti subito, è difficile poi lavorare bene se non li rimpiazzi. A Bologna sarà diverso, non credo che accadrà, faranno una squadra adatta per lui e per la Champions”.