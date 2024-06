Nazionale: Calafiori è il nuovo Maldini? A Bologna, e non solo, lo pensano..seriamente

L’Europa ha scoperto Riccardo Calafiori. Dopo una stagione sopra le righe con la maglia del Bologna che ha conquistato la partecipazione alla prossima Champions League, il difensore ex Basilea ha fatto il suo esordio agli Europei con l’Italia strappando applausi contro l’Albania, eccezion fatta per l’occasione di Manaj sulla quale non è stato irreprensibile.

Poco male, Calafiori riscuote consensi ovunque: Spagna, Inghilterra, Francia. Tanto che il Bologna, attraverso il proprio profilo X in inglese, ha postato:

“A tutti coloro che scoprono Calafiori solo adesso, dove eravate negli ultimi nove mesi?“

For all the people just finding out about Calafiori, where have you been the past nine months? 😉#WeAreOne pic.twitter.com/X1rbVjcnjg

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 16, 2024