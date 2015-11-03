Notizie Calafiori Fiorentina

Nazionale: Calafiori è il nuovo Maldini? A Bologna, e non solo, lo pensano..seriamente
16 giugno 2024 23:03
Calafiori: "A Firenze sarà durissima, vincere sarebbe un sogno"
08 novembre 2023 19:22
Calafiori: "In passato sono stato accostato alla Fiorentina, mi aveva fatto piacere ma non c'era nulla"
10 maggio 2023 17:33
CorSport, Calafiori, la Fiorentina aveva offerto 8 milioni alla Roma: rinnovo con i giallorossi distante
10 ottobre 2020 11:09
CorSport, asse caldo Firenze-Roma. Ai viola piacciono Florenzi e Calafiori. Ai giallorossi invece...
02 settembre 2020 10:52
CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola
19 agosto 2020 11:32
Pedullà, Calafiori, la Fiorentina ha offerto 4-5 milioni alla Roma ma i giallorossi spingono per il rinnovo
04 agosto 2020 08:47
CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite
04 agosto 2020 08:27
CorSport, Calafiori, la Fiorentina non lo molla. Serata speciale per lui allo Stadium. Lo vuole anche la Juve
02 agosto 2020 08:39
Asse Roma-Firenze, Florenzi? In viola solo se arriva Spalletti. Vlahovic alla Roma? Si muove solo per 30 milioni
26 luglio 2020 11:47
Pedullà, Juventus in pole per Calafiori, l'Hellas la sua alleata. La Fiorentina però resiste
17 luglio 2020 00:27
Tuttosport, Calafiori non rinnova con la Roma: Juventus in pressing ma c'è anche la Fiorentina
15 luglio 2020 12:19
Archivio