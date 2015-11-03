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Notizie Calafiori Fiorentina

Nazionale: Calafiori è il nuovo Maldini? A Bologna, e non solo, lo pensano..seriamente

16 giugno 2024 23:03

Calafiori: "A Firenze sarà durissima, vincere sarebbe un sogno"

08 novembre 2023 19:22

Calafiori: "In passato sono stato accostato alla Fiorentina, mi aveva fatto piacere ma non c'era nulla"

10 maggio 2023 17:33

CorSport, Calafiori, la Fiorentina aveva offerto 8 milioni alla Roma: rinnovo con i giallorossi distante

10 ottobre 2020 11:09

CorSport, asse caldo Firenze-Roma. Ai viola piacciono Florenzi e Calafiori. Ai giallorossi invece...

02 settembre 2020 10:52

CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola

19 agosto 2020 11:32

Pedullà, Calafiori, la Fiorentina ha offerto 4-5 milioni alla Roma ma i giallorossi spingono per il rinnovo

04 agosto 2020 08:47

CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite

04 agosto 2020 08:27

CorSport, Calafiori, la Fiorentina non lo molla. Serata speciale per lui allo Stadium. Lo vuole anche la Juve

02 agosto 2020 08:39

Asse Roma-Firenze, Florenzi? In viola solo se arriva Spalletti. Vlahovic alla Roma? Si muove solo per 30 milioni

26 luglio 2020 11:47

Pedullà, Juventus in pole per Calafiori, l'Hellas la sua alleata. La Fiorentina però resiste

17 luglio 2020 00:27

Tuttosport, Calafiori non rinnova con la Roma: Juventus in pressing ma c'è anche la Fiorentina

15 luglio 2020 12:19

CorSport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Calafiori della Roma. Tanta concorrenza per il terzino

14 luglio 2020 11:33

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