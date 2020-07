Asse Roma-Firenze, Florenzi? In viola solo se arriva Spalletti. Vlahovic alla Roma? Si muove solo per 30 milioni

Oggi può risvegliarsi anche l’asse di mercato Roma-Firenze secondo Il Messaggero. Pradè alla Roma giorni fa ha chiesto Calafiori, troppi i 5 milioni però che vuole la Roma per un giovane. Florenzi? Rientrerà a fine stagione dal presto al Valencia, Alessandro però aspetta di capire se Spalletti sarà o meno il prossimo allenatore della Fiorentina. In caso contrario resta la pista Atalanta.

Alla Roma piace Gaetano Castrovilli, ma per la Fiorentina è incedibile e sparerebbe cifre super. Vlahovic? Non lascia Firenze per meno di 30 milioni. Biraghi invece di rientro dal prestito all’Inter potrebbe arrivare in caso di mancato riscatto da parte dei nerazzurri.