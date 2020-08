CorSport, Calafiori, la Fiorentina non lo molla. Serata speciale per lui allo Stadium. Lo vuole anche la Juve

La Fiorentina non molla Mohamed Fares per la sua corsia sinistra. Secondo Il Corriere dello Sport però i viola sono alle prese per prendere il giovane della Roma Riccardo Calafiori. Per aggiudicarselo però bisognerà battere una forte concorrenza, quella della Juventus e del PSG. Pradè da tempo lo sta inseguendo. Ieri contro i bianconeri, all’Allianz Stadium ha esordito da titolare procurandosi il rigore poi messo a segno da Perotti, rete poi annullata.

