Calafiori: “In passato sono stato accostato alla Fiorentina, mi aveva fatto piacere ma non c’era nulla”

Riccardo Calafiori, giocatore del Basilea ed ex giocatore della Roma, ha parlato dalla sala stampa del Franchi alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Nella prima parte di stagione ho giocato anche al centro della difesa quindi non fa differenza giocare esterno o al centro. Giocare in Europa da tanta visibilità, sono cresciuto a Roma, sono stato contento che l’abbia vinta la Roma, adesso vorrei vincerla io. A Roma sono cresciuto, ho solo bei ricordi a Roma, vediamo se il futuro mi riporterà li. Nelle ultime stagioni il mio nome è stato accostato alla Fiorentina, ho letto anche io tutto questo e mi ha fatto piacere anche se non c’è mai stato nulla. La squadra è molto stanca, stiamo giocando tanto, il fattore Europa è la prima ragione per cui non facciamo bene in campionato poi il nostro è un campionato con 10 squadre, si scontriamo tanto tra noi, tutte le squadre si conoscono tanto

