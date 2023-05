Iachini: “Mi sarebbe piaciuto vivere il Franchi pieno di entusiasmo. Rosa della Fiorentina è cresciuta”

Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e ricordare le sue esperienze con la maglia Viola e sulla panchina del club gigliato nel passato recente. Queste le sue dichiarazioni:

“Obiettivi Fiorentina? Si stanno concretizzando i due anni di lavoro di Italiano e della società. Uno stadio pieno di entusiasmo e di tifosi che mi sarebbe piaciuto vivere ma con il Covid non è stato possibile. Lo stadio sta seguendo queste annate e si sta tornando a giocare qualcosa di importante in questo finale di stagione.

Rapporto con Italiano? Abbiamo vissuto una bella pagina di calcio vincendo un campionato di Serie B e giocammo un grande calcio con record di punti. Era un ottimo giocatore di centrocampo e si prevedeva una bella carriera da allenatore perchè tatticamente era molto bravo. La stoffa è capire cosa fare con i giocatori a disposizione: in questi anni la Fiorentina è cresciuta a livello di rosa e la società ha costruito una squadra per le competizioni che doveva affrontare. Una allenatore deve portare avanti il gruppo coinvolgendo tutti che sono partecipi di un progetto.

Giocatori che ho allenato? Io simpatizzo sempre per la Fiorentina. Chiaro che il mio rapporto con la società e tutti i calciatori è di affetto perchè abbiamo vissuto momenti di difficoltà. Poi è arrivato il Covid, situazioni incredibili, stadi vuoti…Faccio i migliori in bocca al lupo a tutti!

Kouamè? Lui quando ero lì tre anni fa arrivò dopo un crociato ma faceva intravedere qualità giuste. Scorso anno ha avuto la possibilità di giocare con continuità. Gli attaccanti hanno dei momenti ma sicuramente è un ragazzo con qualità che può far bene nella Fiorentina.

Campionato e finale di Coppa Italia? In campionato è normale che qualche punto viene perso strada con altre due competizioni da giocare. Non so se verrò a Roma a vedere la finale di Coppa Italia perchè c’è sempre un po‘ di scaramanzia.”

