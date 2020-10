CorSport, Calafiori, la Fiorentina aveva offerto 8 milioni alla Roma: rinnovo con i giallorossi distante

Il controllo della quotidianità in casa Roma toccherà a tre dirigenti: Fienga, Zubiria e De Sanctis. All’ultimo dei tre è stato demandato un compito molto delicato, che si aggiunge alla ristrutturazione del settore giovanile: il rinnovo del contratto di Riccardo Calafiori. La scadenza 2022 è minacciosa, lo stipendio da 60.000 euro non può soddisfare il procuratore Mino Raiola che ha messo sul piatto alcune offerte importanti (la più concreta era della Fiorentina, pronta a offrire 8 milioni alla Roma). Ma c’era ancora distanza tra domanda e offerta. De Sanctis ha offerto 400.000 euro più bonus per cinque anni, Raiola chiede più del doppio per un accordo più breve. Dinamiche normali. Lo scrive il Corriere dello Sport.

