Fiorentina Women’s, Adami suona la carica: “Contro la Juventus per dimostrare chi siamo”

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Women’s, ha parlato nel corso del Team Talk in vista del big match contro la Juventus Women:

“Col Sassuolo non è andata come volevamo. Avevamo studiato la partita nei dettagli con il mister, la settimana era stata buona ed eravamo molto fiduciose. Anche con Napoli e Florentia avevamo avuto difficoltà ma eravamo riuscite a ricompattarci e ottenere il risultato. Ogni partita è difficile: tutti si sono rinforzati e lavorano sempre meglio. Non possiamo prendere nessuno sottogamba ma sappiamo anche la nostra forza, e dobbiamo giocare per vincere contro tutti gli avversari. Imporre il nostro gioco e i nostri ritmi, sono gli altri che devono adattarsi”.

Cosa vi aspettate domenica contro la Juve?

“Sarà difficile, e non sono sicura che il momento non sia buono per noi: veniamo da una sconfitta, vero, ma possiamo anche dimostrare chi siamo. Gli stimoli arrivano in maniera naturale, sarà una bella partita. Loro giocheranno per dimostrare chi sono i campioni in carica. Ripensare alla sfida giocata all’Allianz Stadium ha due facce: l’abbiamo giocata per vincere, ma siamo entrate in campo con emozioni importanti, essendo la prima partita in uno stadio importante come l’Allianz. Il campionato è lungo: la sconfitta nella scorsa ci può dare una carica in più, ma questa partita non sarà decisiva. Ce ne sono tante altre ancora, ma dobbiamo dimostrare chi siamo”.

