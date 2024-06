Spalletti bacchetta in diretta la giornalista: “Non devi parlare in questo modo, il singolo non conta”

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-1 contro l’Albania nel match valido per la fase a gironi degli Europei 2024.

Si sono viste tante cose buone, soprattutto nel primo tempo.

“Si sono viste tante cose buone, che devono però portare da qualche parte. Fini a sé stesse non servono a niente. C’era la possibilità di andare a far male più volte, non siamo andati a prendere la direzione del finire l’azione il prima possibile. Spesso siamo tornati indietro, invece bisogna vedere se ci siamo ritagliati uno spazio per finire l’azione”.

Una Nazionale che ha dimostrato di non poter fare a meno di Barella.

“Una Nazionale che può fare a meno di chiunque, abbiamo 26 calciatori forti. E’ un modo di parlare sbagliato che non va bene”

Nella ripresa ha richiamato spesso Frattesi: perché?

“Nel secondo tempo loro hanno fatto qualcosa di più, noi ci dobbiamo ritagliare di avere più spazi e invece spesso nella risalita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. Delle volte dobbiamo essere comodi nel fare le cose”.

