Atalanta forte su Zaniolo ma il calciatore aspetta la Fiorentina perchè gli piacerebbe giocare a Firenze

Alla Fiorentina piace Zaniolo, non è una novità dell’ultimo minuto ma una notizia di un’estate fa quando ci fu il primo approccio tra le parti, poi ci furono scelte diverse. Un anno dopo le cose non sono cambiate, come rivelato in esclusiva da Alfredo Pedullà (LEGGI QUI), prima della morte, Joe Barone aveva incontrato il suo agente e aveva manifestato l’interesse per il calciatore classe 99. Zaniolo è di proprietà del Galatasaray, tornato alla base dopo l’esperienza all’Aston Villa che non lo ha visto protagonista, ma il club turco ha già fatto sapere che lascerà partire il calciatore in questa sessione di mercato.

Hanno mostrato interesse nei suoi confronti Atalanta, Villareal e Fiorentina con il club bergamasco che ha intensificato i contatti con il club inglese ma la Fiorentina resta una possibilità concreta. Zaniolo ha registrato l’interesse viola e gradisce particolarmente l’ipotesi di giocare nella Fiorentina, per questo motivo, prima di accettare qualsiasi altra destinazione, cercherà di capire sempre la fattibilità del trasferimento a Firenze. La palla ora passa alla società viola.