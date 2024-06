Pedullà: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Retegui? Offerti 20 milioni. Nessuna proposta congrua per Nico”

Come ad ogni sessione di calciomercato, ripartono le pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

NICO GONZALEZ “Forse è una percentuale troppo allargata al rialzo. Possiamo dire al 70%, il dirigente medio tende ad allargare. Non dico che Nico abbia chiesto di andare via, ma se qualcuno presentasse un’offerta da 40, 30+5, o forse anche da 25+5, la Fiorentina ci potrebbe pensare. Perché meno di 40 milioni? Sì, perché non è stata una stagione che può giustificare una cifra del genere. Se non 25+5, facciamo 30+3. Non ho notizie sull’avanzata dell’Atletico Madrid. Non dico che la sua stagione non sia stata positiva, dico che ci sono stati dei passaggi non positivi, come nella finale di Conference League ad Atene. Al momento non c’è una proposta che possa essere ritenuta performante”.

BONAVENTURA “Ho fatto un passaggio qualche giorno fa in cui ho detto che le due parti, al momento, non si sono trovate. Sotto questo punto di vista, ritengo che, magari, ci sarà una proposta nuova la prossima settimana quando si vedranno o ne riparleranno con Raiola. Ma al momento siamo fermi. Penso che la Fiorentina abbia avuto una presunta delusione che, malgrado non fosse scattato il rinnovo automatico per via della presenza, la Fiorentina si sarebbe aspettata un sì. Ora è una cosa molto delicata che parte da gennaio dopo l’interesse della Juve, con la diplomazia di Barone che lo ha tenuto. Bonaventura ha offerte dall’Arabia, ma le aveva già. Ha offerte importanti dal punto di vista economico, ma non lo convince il fatto di passare un indietro in un calcio solo bancomat. Bonaventura è a zero, secondo me in Italia, potrebbe arrivargli qualche offerta. Se non lo hanno già fatto, ma non ho notizie. Parliamoci chiaro, il prossimo contratto di Bonaventura potrebbe essere anche l’ultimo da calciatore. È ancora una partita aperta”.

KAYODE-DODO “Perché Kayode dovrebbe andare? A sinistra hai accettato il fatto di tenere due titolari come Biraghi e Parisi”.

ICARDI “Il problema è l’ingaggio”.

CENTRAVANTI “Oggi chi tengo sulla torre? Retegui, Pinamonti, sullo sfondo Kean. E proprio di lui ne abbiamo parlato anche a gennaio con Bologna, Monza e la sua volontà di andare all’estero. Se la Fiorentina avesse potuto fare Retegui prima dell’Europeo, lo avrebbero fatto. La Fiorentina ha avanzato una proposta da 20 milioni. Ma lui è come, tutti quelli partiti per l’Europeo, questa competizione farà la differenza in base al suo rendimento. Il Genoa penso che debba cedere per situazioni societarie, ma ha valutato Retegui 25+bonus. Se poi domani con l’Albania fa tripletta, allora va ancora più su. Ma le manovre che volevi provare ad anticipare, non puoi farlo perché c’è l’Europeo di mezzo. Prendo le distanze da chi dice che un attaccante è grande in base al nome o a quanto spendi, il grande attaccante non deve essere rapportato a questo”.

LUCCA “Per me lo hanno riscattato per rivenderlo. Faccio fatica a pensare che sia uno da 18 milioni di euro”.

ANCORA RETEGUI “Per me se fa una stagione regolare, senza infortuni, è uno da 18-20 gol”.

ZANIOLO “Ne avevamo parlato a gennaio, dandolo per l’estate. Non si poteva spostare, non è che si può spostare ogni 5 mesi. A me risulta che, purtroppo, che pochi giorni prima che venisse a mancare Barone, c’è stato un incontro abbastanza proficuo. Che io sappia siamo ancora nella stessa fase. È stato proposto alla Juve e, in questi giorni, c’è l’interesse concreto dell’Atalanta che si è mosso a prescindere di De Ketelaere. L’infortunio che lo ha costretto a saltare l’Europeo non è un infortunio serio, sarebbe disponibile per l’inizio della preparazione per qualsiasi squadra. Penso che Zaniolo possa andar bene sia per Gasperini che per Palladino. Se nel suo percorso trovasse Gasperini, tornerebbe il vero Zaniolo. Costo? Avendo un contratto fino al 2027, se tu lavori bene te lo potrebbero dare anche in prestito. Credo che per 18 o 15+bonus tu possa portarlo a casa. Il Galatasaray non ha speso tanto di più. Per me è un affare, chi prende Zaniolo prende un calciatore importante”.

PERIN “Ha tre o quattro offerte, anche in Italia. Oggi la Juve i riflettori ce li ha su Szczesny che deve uscire e Perin che deve rinnovare. Non sono stupito dal fatto che un grande club possa avere due grandi portieri. Sicuramente Di Gregorio non può stare con Szczesny, ma con Perin sì”.

BRESCIANINI “La Fiorentina si è informata e si è fermata lì. Piace anche a grandi club, chiedono una cifra intorno ai 15 milioni. Non credo sia una priorità”.

COLPANI “Di caldissimo non c’è niente, si è informata più la Lazio della Fiorentina. Servono 22-23 milioni per portarlo a casa”.

SOTTIL “Io lo terrei. Qualsiasi sia il suo procuratore. Vedremo quali saranno gli sviluppi”.

DI MARZIO ANNUNCIA: “LA FIORENTINA AVVIA I PRIMI CONTATTI CON IL MILAN PER POBEGA”