Di Marzio annuncia: “La Fiorentina avvia i primi contatti con il Milan per Pobega”

La Fiorentina si muove sul mercato, alle prese con una rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i viola avviano i primi contatti con il Milan per Tommaso Pobega, in attesa di capire cosa succederà con Giacomo Bonaventura, andato in scadenza. Il centrocampista rossonero vuole rilanciarsi dopo una stagione sottotono, non riuscendo a trovare molto spazio con Pioli a causa di problemi fisici. La Fiorentina valuterà se affondare il colpo.

CORRIERE DELLO SPORT: “PRONTO IL PIANO DELLA FIORENTINA PER ANTICIPARE L’ATALANTA SU ZANIOLO. C’È L’OK DI PALLADINO”