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Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"

L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Cairo e Petrachi, quest’anno, abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i pun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 12:11
Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie" -
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L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Cairo e Petrachi, quest’anno, abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i punti di vista, la rosa è importante. C’è un buon allenatore e la squadra è ottima".

Prosegue sul Torino: "Il Torino se la gioca per l’Europa League con Fiorentina, Atalanta e forse anche la Sampdoria".

E sulla coppia d'attacco granata: "Zaza-Belotti? Zaza, Belotti, Iago Falque. Quello granata, dopo le grandi, è uno dei migliori attacchi in assoluto".

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