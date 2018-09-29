Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"

L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Cairo e Petrachi, quest’anno, abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i pun...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2018 12:11

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