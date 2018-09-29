Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"
L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Cairo e Petrachi, quest’anno, abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i pun...
L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Cairo e Petrachi, quest’anno, abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i punti di vista, la rosa è importante. C’è un buon allenatore e la squadra è ottima".
Prosegue sul Torino: "Il Torino se la gioca per l’Europa League con Fiorentina, Atalanta e forse anche la Sampdoria".
E sulla coppia d'attacco granata: "Zaza-Belotti? Zaza, Belotti, Iago Falque. Quello granata, dopo le grandi, è uno dei migliori attacchi in assoluto".