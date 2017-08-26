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I convocati di Giampiero Ventura per l'Italia, chiamato solo Astori della Fiorentina. C'è ancora Montolivo

I convocati dell'Italia per le partite contro Spagna e Israele. Federico Chiesa "lasciato" per l'under 21 di Gigi Di Biagio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 19:21
I convocati di Giampiero Ventura per l'Italia, chiamato solo Astori della Fiorentina. C'è ancora Montolivo - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, ha convocato 25 giocatori per le sfide contro Spagna (2 settembre) e Israele (5 settembre) valide per la qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

Alfredopedullà.com

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