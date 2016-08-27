I convocati di Ventura per l'Italia, ci sono i viola Astori e Bernardeschi. Ecco la lista completa

Diramate le convocazioni di Giampiero Ventura per la sua nuova Italia

La lista dei convocati per le partite contro Francia e Israele del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Giampiero Ventura è stata pubblicata oggi dalla FIGC. Ventura, ex allenatore del Torino, ha sostituito Antonio Conte al termine degli Europei e queste sono quindi le sue prime convocazioni, utili per farsi un’idea di come sarà la Nazionale sotto la sua gestione.

Portieri: Gianluigi Buffon, Federico Marchetti, Gianluigi Donnarumma

Difensori: Luca Antonelli, Davide Astori, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Angelo Ogbonna, Alessio Romagnoli, Daniele Rugani

Centrocampisti: Federico Bernardeschi, Giacomo Bonaventura, Antonio Candreva, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Marco Verratti

Attaccanti: Andrea Belotti, Eder, Manolo Gabbiadini, Ciro Immobile, Leonardo Pavoletti, Graziano Pellè

La prima partita di Ventura con l’Italia sarà l’amichevole del primo settembre contro la Francia, che si giocherà a Bari. Quattro giorni dopo è in programma la prima partita dei gironi di qualificazione ai Mondiali del 2018, che l’Italia giocherà ad Haifa contro Israele.