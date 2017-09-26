Gazzetta, Federico Chiesa sarà convocato in nazionale da Giampiero Ventura per le partite contro Albania e Macedonia

Il commissario tecnico azzurro passa al 3-5-2 e sceglie il gioiello della Fiorentina come possibile interprete. Ecco chi verrà convocato

Per le partite contro Albania e Macedonia (6 e 9 ottobre), il Commissario tecnico dell’Italia Giampiero Ventura sta pensando di cambiare modulo e passare al 3-5-2. Diversi nomi in ballo per le convocazioni, attese per sabato, in particolare Florenzi, Verdi e Federico Chiesa.

I PROBABILI CONVOCATI:

PORTIERI Buffon, Donnarumma, Perin. DIFENSORI Barzagli, Bonucci, Chiellini, Rugani, Caldara, Romagnoli (Astori).

LATERALI Zappacosta, Florenzi, Spinazzola, Darmian (D’Ambrosio).

CENTROCAMPISTI De Rossi, Parolo, Pellegrini, Verratti, Gagliardini, Candreva, Chiesa (Barella).

ATTACCANTI Verdi, Belotti, Immobile, Eder, Insigne, Gabbiadini (El Shaarawy).

La Gazzetta dello Sport