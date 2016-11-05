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I convocati della Nazionale Italiana di mister Ventura. Escluso a sorpresa il viola Astori

Escluso a sorpresa il difensore della Fiorentina Astori che tanto sta facendo bene

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2016 17:57
I convocati della Nazionale Italiana di mister Ventura. Escluso a sorpresa il viola Astori -
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L’allenatore della nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura ha diffuso le convocazioni per le prossime due partite, che si giocheranno il 12 e il 15 novembre rispettivamente contro Liechtenstein e Germania. Nelle convocazioni non ci sono moltissime sorprese: l’unica faccia davvero nuova è quella di Matteo Politano, attaccante esterno del Sassuolo fra i più in forma del campionato (e che in passato ha già giocato con l’Under 21). In difesa sono stati richiamati i terzini Luca Antonelli del Milan e Davide Zappacosta del Torino, escluso a sorpresa il difensore viola Davide Astori che tanto stava facendo bene, mentre a centrocampo è stato convocato Danilo Cataldi della Lazio, uno dei titolari dell’Underi 21. In attacco è tornato Simone Zaza, mentre sono rimasti fuori Graziano Pellè e Mario Balotelli.

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