I convocati della Nazionale Italiana di mister Ventura. Escluso a sorpresa il viola Astori

Escluso a sorpresa il difensore della Fiorentina Astori che tanto sta facendo bene

L’allenatore della nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura ha diffuso le convocazioni per le prossime due partite, che si giocheranno il 12 e il 15 novembre rispettivamente contro Liechtenstein e Germania. Nelle convocazioni non ci sono moltissime sorprese: l’unica faccia davvero nuova è quella di Matteo Politano, attaccante esterno del Sassuolo fra i più in forma del campionato (e che in passato ha già giocato con l’Under 21). In difesa sono stati richiamati i terzini Luca Antonelli del Milan e Davide Zappacosta del Torino, escluso a sorpresa il difensore viola Davide Astori che tanto stava facendo bene, mentre a centrocampo è stato convocato Danilo Cataldi della Lazio, uno dei titolari dell’Underi 21. In attacco è tornato Simone Zaza, mentre sono rimasti fuori Graziano Pellè e Mario Balotelli.