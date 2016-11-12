Ventura manda Bernardeschi in tribuna contro il Liechtenstein. Oriali: "Non so perché lo abbia fatto"

Clamorosa scelta di Gianpiero Ventura, Federico Bernardeschi addirittura in tribuna contro il Liechtenstein

Nonostante la vittoria in scioltezza dell'Italia questa sera contro il Liechtenstein non sarà stata una serata molto positiva per il giovane talento viola Federico Bernardeschi, infatti il commissario tecnico azzurro Gianpiero Ventura ha spedito in tribuna il numero dieci della Fiorentina. Interpellato su questa strana scelta il team manager della nazionale Gabriele Oriali ha detto: "Non so il perché di questa decisione, questa è una scelta che deve spiegare Ventura".Solo panchina per il l'altro viola Davide Astori.