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Ventura: “Rossi non è piu un calciatore da anni ormai. La sua carriera si è interrotta tempo fa"

Rossi non è stato mai preso in considerazione per la nazionale. Chiesa? È straordinario, non lo conoscevo ma vi posso dire che..." così Ventura parla da Corverciano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2017 17:23
Ventura: “Rossi non è piu un calciatore da anni ormai. La sua carriera si è interrotta tempo fa" -
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Giuseppe Rossi non l’abbiamo mai preso in considerazione. L’ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, nel corso della conferenza stampa odierna: “E’ di qualità assoluta, ma è stato bersagliato dagli infortuni. La sua carriera si è interrotta anni fa”.
Ventura direttamente da Coverciano s’è soffermato a lungo anche su Federico Chiesa, ala della Fiorentina: “Può migliorare in tutto, è giovanissimo e al primo anno di Serie A. Entusiasmo folle, qualità buone se non ottime, è l’inizio di un percorso. Non lo conoscevo, è solare, pulito, è evidente che sia una spugna dove possiamo solo dare cose importanti. Il padre è un amico, uno di quei giocatori che ha fatto bene nel calcio ma poteva far molto meglio”.
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