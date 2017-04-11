Ventura: “Rossi non è piu un calciatore da anni ormai. La sua carriera si è interrotta tempo fa"

Rossi non è stato mai preso in considerazione per la nazionale. Chiesa? È straordinario, non lo conoscevo ma vi posso dire che..." così Ventura parla da Corverciano

Giuseppe Rossi non l’abbiamo mai preso in considerazione. L’ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, nel corso della conferenza stampa odierna: “E’ di qualità assoluta, ma è stato bersagliato dagli infortuni. La sua carriera si è interrotta anni fa”.

Ventura direttamente da Coverciano s’è soffermato a lungo anche su Federico Chiesa, ala della Fiorentina: “Può migliorare in tutto, è giovanissimo e al primo anno di Serie A. Entusiasmo folle, qualità buone se non ottime, è l’inizio di un percorso. Non lo conoscevo, è solare, pulito, è evidente che sia una spugna dove possiamo solo dare cose importanti. Il padre è un amico, uno di quei giocatori che ha fatto bene nel calcio ma poteva far molto meglio”.

Tuttomercatoweb.com